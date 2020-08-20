В Киеве умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

Выдающийся советский и украинский ученый в области металлургии Борис Патон скончался на 102-м году жизни. Фото: Юзеф Мосежник, Владимир Самохоцкий/ТАСС

Печальная весть пришла из Киева: в среду, 19 августа, скончался президент Национальной академии наук Украины, академик РАН Борис Патон. Выдающийся советский и украинский ученый-металлург, свыше 1000 научных публикаций и более 400 изобретений скончался на 102-м году жизни.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна», - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Он выразил соболезнования родным и близким ученого, который возглавлял украинскую академию наук более полувека – с 1962 года.