Музыка научит больных COVID-19 дышать без ИВЛ

Музыка может научить пациентов на ИВЛ снова дышать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музыкальная терапия способна помочь при лечении коронавируса. К такому выводу приходят медики по всему миру.

Любимые композиции пациента способны «отучить» его от ИВЛ и помочь восстановить собственное дыхание.

Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов (США) проанализировали влияние музыки на пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

В исследовании приняли участие 805 тяжелобольных людей из 14 разных групп, средний возраст пациентов составил 58 лет.

Все участники исследования находились в стрессовой ситуации, так часто бывает, когда аппарат и человек «рассинхронизированы». Один пытается выдохнуть, а другой в этот момент поставляет воздух в легкие. Чтобы убрать проблему, врачи используют седативные препараты.

В данном случае участникам предлагали прослушивать музыку. Даже 20-30 минутные сеансы помогли снизить тревожность, стабилизировать частоту дыхания и систолическое артериальное давление.

Важно также и то, чтобы композиция нравилась пациенту, тогда результат будет лучше.

Российские медики согласны, что эффект от музыкальной терапии будет хороший. Чем быстрее человек отвыкнет от ИВЛ и научится дышать заново, тем скорее пойдет на поправку. Но это довольно сложная задача — больные COVID-19 нередко долгое время находятся в глубоком медикаметозном сне.

- В таком вопросе хороши любые методы реабилитации пациентов. Музыка может стать средством, связывающим человека с семьей, внешним миром, - комментирует «Известиям» доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии профессора В.Л. Зельмана ИМПЗ НГУ Елена Непорада. - Также существует практика прослушивания в наушниках радио — сочетание новостей и музыки, прослушивания аудиопосланий близких или любимой музыки, просмотр телевизора. Всё это очень важно для поддержания психологического здоровья и настроя пациента на выздоровление.

Тем временем, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске приступил ко второму этапу испытаний вакцины против коронавирусной инфекции.

Клинические испытания на людях охватят 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Начало массового производства намечено на ноябрь 2020 года, сообщает RT.