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На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

По данным Счетной палаты, доходы бюджета России в первом полугодии снизились на 4,8%
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Счетная палата сообщила, что правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики после вспышки коронавируса

Счетная палата сообщила, что правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики после вспышки коронавируса

Фото: Иван ВИСЛОВ

На поддержку российской экономики и устранение последствий вспышки коронавируса в стране правительство направило из резервного фонда 1,25 триллиона рублей.

По данным Счетной палаты, в соответствии со сводной росписью, из правительственного резервного фонда выделено 1419,7 миллиарда рублей, из которых 1 248,1 миллиарда рублей (88%) «направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции».

В сообщении ведомства отмечается, что в первом полугодии доходы бюджета России снизились на 4,8%, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, премьер-министр Михаил Мишустин созвал заседание правительства сразу после возвращения из недельной поездки по Дальнему Востоку. В частности, он рассказал, что распорядился направить три миллиарда рублей на переобучение людей, которые потеряли работу во время вспышки коронавируса.

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