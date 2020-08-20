Жители города в Швейцарии рассказали о «шоколадном дожде»

В швейцарском Ольтене прошел дождь из шоколада
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В швейцарском городе Ольтен на днях прошел необычный дождь из какао, сообщает местное издание Oltner Tagblatt. Один из жителей города поделился с журналистами снимками своего автомобиля, полностью покрытого ароматным коричневым порошком.
Позже выяснилось, что причиной «шоколадного дождя» в Ольтене стал сбой в вентиляционной системе расположенного в городе завода Lindt & Sprungli: хлопья измельченных какао-бобов попали в воздух, а по окрестностям их разнесло сильным ветром.
Житель города поделился снимками своей машины, покрытой какао-порошком
Фото: Twitter.com
Представители предприятия заверили, что порошок какао не несет угрозы ни здоровью людей, ни окружающей среде. Администрация шоколадной фабрики пообещала быстро устранить последствия «утечки» и даже отмыть машины горожан от какао.
Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2017 года в Ставрополе тоже прошел странный дождь, после которого деревья и автомобили оказались покрыты желтым налетом. Сначала все решили, что виной всему химический выброс с какого-нибудь местного завода, однако потом выяснилось, что это ветер принес песок из Турции.