Жители города в Швейцарии рассказали о «шоколадном дожде»

В швейцарском Ольтене прошел дождь из шоколада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В швейцарском городе Ольтен на днях прошел необычный дождь из какао, сообщает местное издание Oltner Tagblatt. Один из жителей города поделился с журналистами снимками своего автомобиля, полностью покрытого ароматным коричневым порошком.

Позже выяснилось, что причиной «шоколадного дождя» в Ольтене стал сбой в вентиляционной системе расположенного в городе завода Lindt & Sprungli: хлопья измельченных какао-бобов попали в воздух, а по окрестностям их разнесло сильным ветром.

Житель города поделился снимками своей машины, покрытой какао-порошком Фото: Twitter.com

Представители предприятия заверили, что порошок какао не несет угрозы ни здоровью людей, ни окружающей среде. Администрация шоколадной фабрики пообещала быстро устранить последствия «утечки» и даже отмыть машины горожан от какао.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2017 года в Ставрополе тоже прошел странный дождь, после которого деревья и автомобили оказались покрыты желтым налетом. Сначала все решили, что виной всему химический выброс с какого-нибудь местного завода, однако потом выяснилось, что это ветер принес песок из Турции.