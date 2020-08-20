Стало известно, кто в руководстве МВД заработал в прошлом году больше всех

Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика. Фото: Пресс-центр МВД

Руководство министерства внутренних дел России отчиталось о своих доходах в прошлом году. Как следует из данных, опубликованных на сайте МВД, самый большой доход в 2019 году – 26,7 миллиона рублей – задекларировал заместитель главы ведомства, генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика.

В его собственности указаны четыре земельных участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Судя по сведениям о доходах и имуществе сотрудников МВД, прибыль других заместителей министра внутренних дел варьируется от четырех до шести миллионов рублей. Так, первый замглавы МВД Александр Горовой заработал в прошлом году 4,6 миллиона рублей, замминистра Аркадий Гостев задекларировал доход в 4,5 миллиона рублей. Заработок статс-секретаря Игоря Зубова в 2019-м составил 5,4 миллиона рублей. Еще один заместитель главы полицейского ведомства Михаил Ваничкин задекларировал доход в 6,9 миллиона рублей.

Сам же глава МВД России Владимир Колокольцев в 2019 году заработал 12,868 миллиона рублей. В собственности у министра внутренних дел России три земельных участка, два жилых дома, две квартиры, гаражный бокс, автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW.

Как писал сайт kp.ru, генпрокурор России Игорь Краснов задекларировал за 2019 год доход в 4,9 миллиона рублей.