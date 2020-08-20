Глава МИД Венесуэлы выразил поддержку властям Белоруссии

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил поддержку властям Белоруссии. По его словам, Минск и Каракас «сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий».

Об этом глава венесуэльского внешнеполитического ведомства заявил во время церемонии вручения ордена белорусскому послу в Боливарианской республике Олегу Паферову.

«Беларусь и Венесуэла сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий», - приводит слова Хорхе Арреаса пресс-служба МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей. С вечера того воскресенья в стране не стихают массовые протесты, в первые дни протестных акций были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

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