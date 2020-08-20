Определились финалисты Лиги чемпионов

«Бавария» ы финале сыграет с французским клубом «Пари Сен-Жермен» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» со счетом 3:0. Таким образом, определились финалисты главного еврокубкового турнира сезона – 2019/20.

Мюнхенцы в решающем матче сразятся за победу с французским клубом «Пари Сен-Жермен», ранее в полуфинале парижане разгромили «РБ Лейпциг» с таким же счетом (3:0), передает агентство Reuters.

Встреча «Баварии» с «ПСЖ» состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в португальском Лиссабоне, матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее футболисты из Мюнхена четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с разгромным счетом 8:2 обыграла одну из сильнейших футбольных команд мира – испанскую «Барселону», за которую играет Лионель Месси.

Стоит отметить, что «Бавария» не выигрывала Еврокубок с 2013 года.