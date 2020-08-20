Помпео: США не допустят, чтобы у Ирана появились российские средства ПВО

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Американская администрация сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить появления у Ирана российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Он напомнил, что Вашингтон намерен восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана, в том числе продлить оружейное эмбарго еще на 13 лет. Когда все антииранские санкции будут восстановлены, по словам Помпео, «мир станет безопаснее».

«У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке», - подчеркнул глава госдепартамента США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео пригрозил России и Китаю санкциями, если Москва и Пекин откажутся соблюдать ограничения в отношении Ирана, в возобновлении которых он не сомневается.