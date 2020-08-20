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Пушков объяснил, что значит внесение Литвой Лукашенко в список невъездных

Российский политик считает, что Вильнюс продемонстрировал «курс на свержение» президента Белоруссии
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение министерства иностранных дел Литвы внести президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных – это «явная демонстрация курса» на его свержение, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Комментируя ситуацию на своей странице в Twitter, российский сенатор отметил, что «личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно».

«Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко», - написал Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс сообщил, что на фоне массовых протестов в Белоруссии в «черный список» попали в общей сложности 32 человека, которых Вильнюс считает связанными с фальсификацией итогов голосования на прошедших 9 августа президентских выборах, а также с пытками протестующих.

В МИД России заявили, что Минск получил «железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

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