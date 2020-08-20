Россиянам рассказали, как узнать телефонные номера мошенников

В 2020 году возросла активность телефонных мошенников в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников и назвал способ узнать их номер.

Он отметил, что сейчас в России настолько высока активность различных телефонных аферистов, что дабы не попасться на их уловки и избежать обмана лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Специалист пояснил, что с помощью специальных сервисов IP-телефонии злоумышленники могут подменять номер, и он будет выглядеть как номер вашего банка.

«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», - посоветовал он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт также рассказал, как можно выяснить, кому принадлежит телефонный номер, с которого вам звонили. Определить владельца телефона можно с помощью приложений-определителей номеров, уточнив, что база данных таких определителей пополняется за счет обратной связи пользователей.

«Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков», пояснил Куканов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиян.