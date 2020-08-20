Россиянам рассказали, как узнать телефонные номера мошенников

В 2020 году возросла активность телефонных мошенников в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников и назвал способ узнать их номер.

Он отметил, что сейчас в России настолько высока активность различных телефонных аферистов, что дабы не попасться на их уловки и избежать обмана лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Специалист пояснил, что с помощью специальных сервисов IP-телефонии злоумышленники могут подменять номер, и он будет выглядеть как номер вашего банка.

«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», - посоветовал он в беседе с агентством «Прайм».