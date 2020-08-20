Экс-сотрудник МВБ рассказал, как Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии Фото: REUTERS

Два года назад президент США Дональд Трамп интересовался возможностью обменять ассоциированное с Соединенными Штатами островное государство Пуэрто-Рико на Гренландию. Об этом рассказал телеканалу MSNBC бывший советник и.о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлз Тейлор.

По его словам, тогда сотрудники вашингтонской администрации часто ездили в Пуэрто-Рико, где ураганы «Мария» и «Ирма» в сентябре 2017 года унесли жизни около трех тысяч местных жителей. Вот перед одной из таких поездок в августе 2018 года Трамп и спросил, могут ли Штаты обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

«Он спросил нас о том, можем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию», - сказал Тейлор.

Экс-сотрудник МВБ добавил, что не считает этот вопрос Трампа шуткой. По его мнению, тот факт, что президент США «хотел взять территорию Соединенных Штатов, где проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством, не выдерживает критики».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность и целесообразность приобретения крупнейшего в мире острова. Позже желание президента «купить Гренландию» подтвердили в Белом доме.

Эта новость возмутила датских политиков, они категорически отвергли возможность продажи острова Штатам. Представители Гренландии тоже отказались даже обсуждать этот вопрос.