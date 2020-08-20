Турция обнаружила в Черном море газовые месторождения

Эрдоган заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет Турции новую эру» Фото: REUTERS

Турецкое буровое судно «Фатих», которое с 20 июля проводит геологоразведочные работы на участке «Дунай-1» в Черном море, могло обнаружить там «одно или два» месторождения природного газа. Такую сенсационную новость в среду, 19 августа, со ссылкой на неназванные источники сообщил телеканал Haberturk.

Отмечается, что черноморский участок «Дунай-1» расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным собеседников телеканала, там экипаж бурового судна якобы нашел залежи природного газа «хорошего качества». Второе же месторождение , по их сведениям, найдено в районе города Кыркларели у берегов Турции.

Между тем, официального подтверждения этой информации из Анкары пока не поступало. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет Турции новую эру».