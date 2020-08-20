На реке Янцзы в Китае столкнулись два судна, судьба 14 человек неизвестна

СМИ сообщили о столкновении танкера и баржи в акватории реки Янцзы недалеко от Шанхая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На реке Янцзы в Китае столкнулись два судна, в результате 14 человек считаются пропавшими без вести, судьба людей пока неизвестна. Об этом ранним утром в четверг, 20 августа, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая около 03:40 по местному времени (22:40 среды мск). Столкнулись танкер и баржа с щебнем, на борту которых в общей сложности находились 17 членов экипажей. В результате столкновения баржа затонула, а танкер, перевозивший в трюме порядка трех тысяч тонн бензина, загорелся.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и извлекли из воды живыми трех человек, пострадавших доставили в ближайшую больницу. Один из них, по оценкам медиков, находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП продолжаются поиски пропавших людей.