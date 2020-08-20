Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса, о чем сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Мне сделали прививку от ковида (COVID-19 – прим. ред.), но меры предосторожности надо всем соблюдать!» - написал вице-премьер в микроблоге.

Таким образом, Марат Хуснуллин стал первым членом российского правительства, который официально объявил о своей вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что неделю назад сделал прививку от коронавируса губернатор Курской области Роман Старовойт. Он поделился своими ощущениями после вакцинации.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Sputnik V» стала первой официально зарегистрированной. Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, которая прошла испытания и готова к массовому применению.

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