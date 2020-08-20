Последние новости на утро 20 августа 2020: Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Последние новости на утро 20 августа 2020 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин на своей странице в Twitter сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Таким образом, он стал первым членом российского правительства, который официально объявил о своей вакцинации против коронавирусной инфекции.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что сделал прививку против COVID-19 и поделился своими ощущениями после вакцинации.

Тем временем госсекретарь Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил России и Китаю санкциями, если Москва и Пекин откажутся соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, которые Вашингтон намерен восстановить. Он отметил, что Штаты всегда так делали, «когда видели, что страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это».

Российский космонавт Иван Вагнер поделился с подписчиками загадочным видео, снятым с борта МКС. На коротком ролике ему удалось запечатлеть несколько ярко светящихся объектов. Сам космонавт предположил, что это могут быть метеоры, спутники или даже что-то более интересное. Однако ученые уверяют, что у загадочных объектов вполне обыденное объяснение. Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин объяснил, что это спутники Starlink, запущенные ракетой компании SpaceX Илона Маска.

Кстати, NASA заявило о выявлении «гигантской аномалии» над Землей. Отмечается, что обнаруженное в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой имеет значительно пониженную магнитную напряжённость. По мнению специалистов, причиной возникновения нового явления, получившего название Южно-Атлантической аномалии, могли стать особенности нашей планеты, а именно наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ядра.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время церемонии вручения ордена белорусскому послу в Боливарианской республике Олегу Паферову выразил поддержку властям Белоруссии. По его словам, Минск и Каракас «сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий».

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