Алексей Навальный госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолёта в Омске

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика Алексея Навального госпитализировали врачи скорой помощи в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта из Томска в Москву. Самолёту пришлось совершить экстренную посадку. Сейчас Алексей Навальный без сознания. У него токсическое отравление, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

- Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, - сообщила Ярмыш в своём Twitter.

Позже Кира Ярмыш сообщила, что Алексей Навальный находится в реанимации.

Час спустя она добавила, что Навального подключили к аппарату ИВЛ.

- Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию, - уточнила Ярмыш.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Алексей Навальный объявил о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией".

- Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией,- написал политик в заявлении на сайте ФБК 20 июля. Он пояснил, что в 2019 году фонд включили в список иноагентов, и теперь ему придётся перейти на другое юрлицо, чтобы сохранить ФБК.