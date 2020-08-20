Иммунолог рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Прививку от коронавируса не станут делать тем, кто болеет и пил накануне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса. Он также уточнил, что ограничения перед вакцинацией будут такими же, как и перед прививкой от гриппа.

Главным противопоказанием является плохое самочувствие из-за заражения любым респираторным вирусом. Если температура тела пациента значительно превысит отметку в 37 градусов, вакцинацию ему не проведут. Кроме того, перед прививкой нельзя пить алкоголь.

- Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека, – передаёт слова иммунолога радио Sputnik.

Владислав Жемчугов также призвал желающих пройти вакцинацию приходить на процедуру подготовленными и спрашивать врача о хранении вакцины, о сроке её годности, а также проверять одноразовым ли шприцом пользуется доктор и надевает ли он одноразовые перчатки.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российский препарат "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.