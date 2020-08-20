Страны Евросоюза призвали ОБСЕ участвовать в решении кризиса Беларуси

Ряд стран Евросоюза выступил за то, что бы ОБСЕ приняла участие в урегулирование кризиса в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович провёл переговоры с главами МИД Швеции и Словакии. Главы ведомств призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе принять участие в разрешении кризиса в Беларуси, сообщил МИД Польши.

Во время телефонного разговора Чапутовича со шведской коллегой Анн Линде, оба министра заявили, что ОБСЕ достаточно компетентна для помощи Беларуси в сложной ситуации.

Чапутович обсудил беларуский кризис и с главой МИД Словакии Иваном Корчоком. Оба министра поддержали инициативу Албании об участии ОБСЕ.