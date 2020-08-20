Диагноз Алексея Навального: врачи подозревают отравление оксибутиратом

Навальный в коме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, сообщили предварительный диагноз. Специалисты подозревают отравление оксибутиратом.

Алексей Навальный впал в кому, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

- Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжёлом состоянии. Результатов анализов пока нет, - сказано в заявлении Ярмыш в Twitter.

Сообщается также, что, по предположению врачей, Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия.

Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила в своём Twitter, что вылетела в Омск, где госпитализирован политик.

Также отмечается, что в больницу скорой помощи прибыли представители Министерства здравоохранения Омской области.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным, обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.