На Кубани благодаря краевому софинансированию обновили и построили с нуля более 450 парков и скверов

На строительство скейт-площадки в Тихорецке выделили 10 млн рублей. Теперь местной ребятне есть где покататься. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае с 2015 года действует обязательное правило: при проектировании жилых домов застройщики должны найти место для парков и скверов. Благодаря продуманной градостроительной политике новые кварталы обрастают зеленой зоной, а их жители получают комфортные места для прогулок и отдыха. Один из новых объектов - парк к 80-летию края в юго-восточной части Тихорецка — 19 августа посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Парк площадью 28 тысяч квадратных метров разбили возле двух развивающихся микрорайонов. До недавнего времени здесь не было благоустроенной зеленой территории. Теперь у местных жителей появилась прогулочная зона со скамейками, детскими игровыми и спортивными площадками, деревьями и кустарниками. На благоустройство парка из краевого бюджета было выделено 13 млн рублей, еще 10 млн направили на строительство скейт-площадки.

– В городах, в станицах нужно создавать пространства для отдыха – красивые, комфортные. Это важная часть жизни кубанцев, - отметил Вениамин Кондратьев.

Три года назад региональные власти начали выделять средства на благоустройство зон отдыха. Благодаря софинансированию из бюджетов разного уровня в Краснодарском крае за это время было реконструировано около 700 объектов - 244 дворовых и 456 общественных территории. Общий объем средств, направленных на эти цели, составил 5,4 млн рублей.

С прошлого года Кубань присоединилась к национальному проекту «Жилье и городская среда». В рамках нацпроекта в этом году в Краснодарском крае будут благоустроены 316 объектов в 73 муниципалитетах. Сейчас ведутся работы в Щербиновском районе: на обновление четырех зон отдыха было выделено около 73 млн. рублей. В станице Старощербиновской благоустраивают парк, в селе Глафировка реконструируют более 36 тысяч квадратных метров общественных пространств: здесь появятся детские и спортивные площадки, велодорожка, тротуары, зеленые зоны. На работы выделено более 31 млн рублей. А в Апшеронске на днях завершили последние работы по благоустройству парка «Юность».