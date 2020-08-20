Полиция опросила сотрудницу кафе, которая готовила чай Навальному

В Томском аэропорту опросили девушку, которая приготовила чай Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция опросила сотрудницу кофейни в аэропорту Томска, которая приготовила чай Алексею Навальному.

Девушка рассказала, что не запомнила Навального из-за большого количества клиентов. Вместе с ней в кафе работали бариста, старшая смены, повар и уборщица.

В полиции заявили, что проверяют записи камер наблюдения.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Врачи скорой помощи госпитализировали Навального, заявив, что у него токсическое отравление.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что с утра он пил только чай в кофейне томского аэропорта. В компании S7 отметили, что политик ничего не ел на борту самолёта.

Позже врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что Навальный в реанимации на аппарате ИВЛ, а позже, что они ввели его в искусственную кому. Медики оценивают состояние политика как тяжёлое и отмечают, что он может быть отравлен оксибутиратом, но версия отравления - пока лишь предположение. Результаты анализов ещё неизвестны.