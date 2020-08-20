В России зарегистрировано 4 785 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 4 785 новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки зафиксировано 4 785 новых случаев заражения коронавирусом. Симптомов болезни не было у 23,3% новых заражённых. Общее число заразившихся в стране достигло 942 106. Сегодня, 20 августа, новые пациенты зарегистрированы в 83 регионах из 85.

Полностью выздоровели за прошедшие 24 часа 6 090 человек, а всего за время эпидемии выписались после лечения от COVID-19 755 513 человек.

За минувшие сутки в России от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 110 человек, всего жертвами вируса за время эпидемии в стране стали уже 16 099 человек.

Наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Москве (688), Санкт-Петербурге (160) и Московской области (157).

Более ста новых заражённых за минувшие сутки остаётся в Иркутской, Свердловской и Нижегородской и Ростовской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях.