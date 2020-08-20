В отношении депутата МГД избранного по «умному голосованию» возбудили уголовное дело

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев. Фото: сайт Мосгордумы

В Москве возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», - цитирует слова Ивановой Агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, депутат присваивал себе ежемесячно крупные суммы денег из бюджета города в период с ноября 2019 по февраль 2020 года. В это время Шереметьев готовил и представлял в Аппарат Думы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей. Согласно этим документам, ассистент якобы выполнял особо важные и сложные задания, которых на самом деле не было. Выписанные же премии Шереметьев присваивал себе и распоряжался по собственному усмотрению.

Своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы белее чем на два миллиона рублей.

«Благодаря взаимодействию следователей столичного Следственного комитета, Прокуратуры города и иных правоохранительных органов удалось пресечь противоправную деятельность фигуранта. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», - подчеркнула Иванова.

Добавим, что депутат Олег Шереметьев был избран в столичный парламент благодаря реализации проекта оппозиционера Алексея Навального, так называемого «умного голосования».