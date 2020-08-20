Названы самые высокооплачиваемые вакансии для дистанционной работы

Названы самые востребованные вакансии для удаленки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы из дома. Оказалось, что самый высокий доход предлагается специалисту по сториз в компании — производителе смартфонов. Сотруднику на этой позиции обещают заработную плату 250 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что работа временная и продлится всего четыре месяца.

Зарплату от 175 тысяч рублей предлагают инженеру автоматизированного тестирования. В обязанности такого специалиста входит проведение проверки программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение проведению этих тестов коллег.

Также в рейтинг высокооплачиваемых вакансий вошли специалисты по подбору персонала. Некоторые компании готовы платить такому сотруднику от 150 тысяч рублей в месяц, передает RT со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что в рейтинг высокооплачиваемых специалистов на удаленке входят также NET-разработчики и технические писатели, создающие краткие и понятные техинструкции.

Напомним, ранее специалисты Минэкономразвития перечислили наиболее популярные у работодателей профессии. Самыми востребованными соискателями оказались врачи, грузчики и программисты junior-звена, передает Москва 24.