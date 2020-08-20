Премьер Литвы встретился с Тихановской

Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис провёл встречу с кандидатом в президенты на прошедших выборах президента Беларуси Светланой Тихановской, сообщил премьер-министр на своей странице в Facebook.

Сквернялис заверил Тихановскую, что Литва поддерживает требование оппозиции о новых выборах. Они также обсудили трудности во время предвыборной кампании, с которыми столкнулась Тихановская и её штаб. Кроме того, литовский премьер коснулся темы личной безопасности Тихановской и её семьи.