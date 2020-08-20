Что случилось с Алексеем Навальным: пассажир самолёта, где стало плохо политику, рассказал детали произошедшего

После экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали с токсическим отравлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажир самолёта, на борту которого стало плохо Алексею Навального, рассказал, что случилось с политиком.

Мужчина отметил, что Навальный сначала пил что из стакана в кофейне.

- Потом, когда мы уже набрали высоту, он пошёл в туалет и долго не возвращался, - рассказал пассажир.

Он также добавил, что, сняв наушники, понял, что началась экстренная посадка самолёта, а значит кому-то на борту стало плохо.

- Поворачиваю голову назад, и понимаю, что лежит Алексей.

Ранее этот же пассажир, как сообщал сайт KP.ru, опубликовал фото Навального из кофейни в аэропорту Томска, а затем - видео, на котором Алексей кричит во время приступа на борту рейса Томск-Москва.

Напомним, сегодня, 20 августа, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что после экстренной посадки в Омске политика госпитализировали с токсическим отравлением. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в искусственную кому.

Правоохранительные органы пока не рассматривают версию об умышленном отравлении Навального, сообщал сайт KP.ru.