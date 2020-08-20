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Оппозиция Беларуси заявила, что "абсолютно готова" к контактам с Россией

Ранее Координационный совет назвал Москву стратегическим партнёром Минска
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Координационный совет заявил, что Россия остаётся стратегическим партнёром Беларуси

Координационный совет заявил, что Россия остаётся стратегическим партнёром Беларуси

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координационный совет беларуской оппозиции готов к контактам с Россией, сообщил член его президиума Павел Латушко.

- Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации), - заявил Латушко в ответ на вопрос о готовности оппозиции Беларуси к диалогу с Россией.

Кроме того, Координационный совет заявил, что Россия остаётся стратегическим партнёром Беларуси.

Комментируя в разговоре с РИА Новости назначение правительства, Латушко заявил, что координационный совет не в вправе признавать или не признавать институты государственной власти.

Мария Колесникова, ранее возглавлявшая штаб кандидата в президенты Виктора Бабарико, заявила также о важности сохранения партнёрских отношений с Россией.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что 14 августа Тихановская объявила о создании в Беларуси Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политик призвала международное сообщество помочь в организации диалога с властями.