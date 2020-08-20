Нарколог рассказал о препарате, от которого Навальный мог впасть в кому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 20 августа политика Алексея Навального госпитализировали. Ему стало плохо на борту самолета, летящем из Томска в Москву. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в омске. Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, но точного диагноза пока не сообщают. Медики подозревают отравление оксибутиратом.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, что это за препарат, и как он действует.

- Оксибутират натрия использовался раньше в неотложной наркологии, то есть в купировании делирия. Очень быстро, буквально во время внутривенного введения данного препарата, пациент уходил в состояние медикаментозного сна, и после этого на выходе у него уже не было никаких переживаний, он вел себя адекватно, - рассказал Казанцев в эфире радио "Комсомольская правда".

Затем, по словам нарколога, этот препарат начали принимать таксисты и водители с целью получения эффекта от одурманивания.

Что касается побочных действий от оксибутирата, то со стороны пищеварительной системы - это тошнота и рвота. Со стороны центральной нервной системы может быть двигательное и речевое возбуждение, в отдельных случаях - сонливость в дневное время. Однако быстрое введение вещества может привести к гораздо более серьезным последствиям.

- При быстром введении - судорожное подергивание мышц языка, конечностей и судороги. Он уменьшает количество калия и нарушает дыхание, вплоть до остановки дыхания, при быстром внутривенном введении, - добавил нарколог.

При этом специалист подчеркнул, что пока рано говорить о том, что Навальный впал в кому именно от этого препарата. Оксибутират имеет специфический солоноватый вкус, который политик бы обязательно почувствовал. В любом случае надо дождаться результатов экспертизы.