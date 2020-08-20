Аналитики назвали самые распространенные вопросы на собеседованиях

Названы самые часто задаваемые вопросы на собеседованиях Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики провели исследование и вестники, какие вопросы чаще всего задают соискателям на собеседованиях. Выяснилось, что хотя самым популярным и оказался вопрос об опыте работы, задают его только 14% работодателей.

На втором месте по популярности оказался вопрос о причинах увольнения с прошлого места работы и о личных достижениях соискателя. Об этом на собеседованиях спрашивают 6% работодателей.

Еще 5% спрашивают потенциальных сотрудников об их достоинства и слабых сторонах. 4% работодателей интересуются целями и мечтами соискателей. Такой же процент часто спрашивает о желаемом уровне заработной платы, об идеальной работе и о том, почему кандидат выбрал именно это место работы, передает RT со ссылкой на данные сервиса Superjob.

Кроме того, оказалось, что работодатели расспрашивают соискателей об их любимых и нелюбимых обязанностях на работе, об их ожиданиях от новой позиции, а также об увлечениях и хобби, передает сайт argumenti.ru.