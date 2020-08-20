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Протесты в Белоруссии

Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены

По его словам, республика переживает самый сложный этап с своей новейшей истории
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что стране нужны перемены

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что стране нужны перемены

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас страна переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. По его словам, перемены безусловно нужны, но не ценой гражданского противостояния.

- Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней, - заявил Макей в своем обращении к белорусским дипломатам. Текст обращения опубликован на сайте МИД республики.

Напомним, уже больше недели в Белоруссии не стихают протесты. Накануне, 19 августа, Минздрав республики подтвердил смерть третьего человека в ходе митингов. Им оказался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. По словам очевидцев, он просто шел по улице, а в него выстрелили с крыши здания.

13 августа Шутова госпитализировали в Бресткую областную больницу. Однако врачи не смогли спасти его. 18 августа пациент скончался.

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