Субсидирование авиаперелетов хотят сделать доступным для всех россиян

Для россиян хотят сделать льготные авиаперелеты раз в год по внутренним направлениям Фото: Иван ВИСЛОВ

Субсидировать авиаперелеты по стране раз в год следует для всех россиян. Такое предложение озвучил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Он добавил, что сейчас комитет работает над предложениями по развитию внутреннего туризма.

«Россия - огромная страна, и понятное дело, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Поэтому на законодательном уровне необходимо закрепить возможность, скажем, раз в год частично субсидировать перелет каждого гражданина России внутри страны», - цитирует Пайкина «Российская газета».

По мнению депутата, такие меры позволят россиянам открыть для себя новые туристические направления, в том числе Дальний Восток или Калининград. А жителям этих регионов – отдых в Центральной части России.

Напомним, сейчас в России субсидируются авиаперелеты по некоторым направлениям. Всего в списке 138 маршрутов. Правда приобрети льготные билеты могут не все, а только молодежь в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп и многодетные семьи.