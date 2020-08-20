Госдума рассмотрит закон об отмене транспортного налога

Компенсировать выпадающие доходы после отмены налога будут за счет топливных акцизов Фото: Дмитрий БРУШКО

В Госдуме рассмотрят закон об отмене транспортного налога с 2021 года. Автором инициативы стал депутат "Единой России" Андрей Барышев. Проект документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к закону сказано, что выпадающие из бюджета доходы смогут после отмены транспортного налога компенсировать благодаря топливной акцизе. Автор закона отмечает, что такое перераспределение цен поможет более справедливо покрывать расходы на содержание дорог в регионах.