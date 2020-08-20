Профсоюз Московского метрополитена заявил о полной выплате премий сотрудникам

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В Интернете появилась информация о жалобах некоторых сотрудников метро на невыплату премий за работу во время пандемии.

"Все обязательства перед работниками выполнены, - сообщили в профсоюзе Московского метрополитена. - Мы проверим каждое обращение об отсутствии премии и доведем информацию до руководства".

В профсоюзе уточнили, что проконтролировали премиальные выплаты сотрудникам московского метро, работающим во время пандемии. Для этого работают специальные комиссии, в которые как раз и входят представители профсоюзной организации.

"Комиссии следят за тем, чтобы поощрить работу сотрудников метро, выполняющих свой профессиональный долг в это сложное время, - подчеркнули в профсоюзе подземки. - При начислении премий учитывались заслуги каждого сотрудника, который обеспечивал эффективную работу всего Московского метрополитена. Выплаты получили более 30 тысяч человек. Премии станут дополнительной мотивацией, поддержкой и поощрением для тех, кто больше всего трудился в дни пандемии".