В России не станут переносить дату начала учебного года в вузах

Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах на более поздний срок из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобрнауки России не планируют переносить дату начала учебного года в высших учебных заведениях на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Остальные решения ведомство будет принимать, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе России, уточнили в пресс-службе министерства.

В Минобрнауки уточнили, что в 2019/20 учебном году в России обучались порядка 300 тысяч иностранных студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. Многие из них уехали домой и продолжили работать в дистанционном формате, когда началась эпидемия коронавируса.

Сейчас въехать в Россию могут граждане Абхазии, Великобритании, Танзании, Турции и Швейцарии. Граждане остальных государств могут пересечь границу России только имея вид на жительство или подтверждение права на проживание в странах, с которыми Россия открыла сообщение.

При этом Минобрнауки работает над разными форматами обучения и образовательными программами для тех студентов, которые не могут вернуться в Россию.