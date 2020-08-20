В Минтруде рассказали, как получить выходной 1 сентября

В Минтруда рассказали, как сотрудникам получить выходной на 1 сентября Фото: Алена МАРТЫНОВА

В преддверии Дня знаний многие родители озабочены вопросом, как получить выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. В Министерстве труда рассказали, что у сотрудников с детьми есть несколько вариантов.

«Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате», - назвали в министерстве самый простой вариант.

Также в ведомстве добавили, что выходной можно получить в рамках индивидуальных договоренностей или благодаря локальным соглашениям с работодателем.

«При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами», - цитирует сообщение ведомство «Российская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом нового учебного года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на закупку школьных автобусов в регионах. Всего планируется закупить более двух тысяч машин, пишет «Свободная пресса».