Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку, сообщили в ведомстве.

МИД Польши также уточнил, что Чапутович решил, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку главы МИД. Об этом сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик в своём Twitter.

Дворчик также отметил, новый глава внешнеполитического ведомства будет представлен в скором времени, как и новый министр здравоохранения.

Напомним, глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский подал в отставку вчера, 19 августа.

В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский.

Яцек Чапутович занимал должность главы МИД с 18 января 2018 года. Его предшественником на этом посту был Витольд Ващиковский.