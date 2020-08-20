20 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин оценил качество подготовки сварщиков в Томском промышленно-гуманитарном колледже. Начальник департамента профессионального образования региона Юрий Калинюк сообщил, что новая передвижная лаборатория неразрушающего контроля, которую регион приобрёл по программе «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы»), позволяет проводить испытания изделий не только в Томске, но и в районах области, в которых идет подготовка сварщиков. Также лаборатория будет задействована для ранней профориентации школьников отдаленных районов в рамках проекта «Билет в будущее».

Финалист национального чемпионата «WorldSkills Russia», студент Томского механико-технологического техникума Дамир Кудояров, продемонстрировал губернатору качество сварочной работы. На отборочном этапе Дамир стал лучшим сварщиком Сибирского федерального округа и вывел Томскую область в российский финал впервые за шесть лет по этой компетенции.

Глава региона оценил развернутый в колледже сварочный полигон. Новая мастерская оборудована на 15 рабочих мест и соответствует международным стандартам.

«Вся моя жизнь связана с производством. Знаю, сколько приходило специалистов, плохо подготовленных, не разбирающихся в современном оборудовании и технологиях. Мы в Томской области исправляем эту ситуацию. Результат — уже около 40 студентов томских колледжей и техникумов вышли в финал национального чемпионата «WorldSkills Russia», а главные отрасли экономики региона регулярно пополняются молодыми талантливыми кадрами. Поэтому поддерживал и буду поддерживать развитие профессионального образования. То же сегодня делает и бизнес», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.