Врачи стабилизировали состояние Навального

Врачам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального.

Ранее появилась информация о том, что в ночь накануне перелёта Навальный пил самогон, а медицинские препараты могли привести к приступу на борту самолёта. Однако пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опровергла эту информацию.

- Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня, - написала Ярмыш в своём Twitter.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко уточнил в беседе с ТАСС, что перевозить Навального в Москву пока не планируют, а терапию посчитали правильно выбранной в федеральных центрах, с экспертами который консультировались омские врачи.

- То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак. Планов [перевозить его] нет, - заявил врач.