В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Он также поздравил Москву с регистрацией препарата.

- Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний, - говорится в заявлении посольства РФ в Пекине.

Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно взаимодействуют с российскими коллегами касательно разработки новой вакцины.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Вакцинация стартует уже совсем скоро - в конце августа - начале сентября. Первыми препарат получат люди из группы риска и медики. Массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в феврале 2021 года. При этом, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что прививка от коронавируса будет исключительно добровольной.