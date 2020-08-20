В Кремле пожелали Алексею Навальному скорейшего выздоровления

Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления Алексею Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль готов поможет Навальному с лечением и посодействует, если будет необходимо отправить политика за границу в условиях закрытия границ.

- Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут, - заявил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле призвали не строить предположения о причинах приступа Навального на борту самолёта, пока не готовы результаты анализов.

Напомним, Алкексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Самолёт пришлось экстренно сажать в Омске. Врачи скорой помощи заявили, что предполагаемый диагноз Навального - отравление. Полиция начал проверку и опросила сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.