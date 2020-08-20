Путин прокомментировал санкции по Крыму

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции в отношении России в связи с возращением в ее состав Крыма создают проблемы, однако они преодолимы. Такую оценку ограничениям дал российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, проходящих обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Путин отметил, что для Крыма пытаются создать «определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее», однако, по его словам, «это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем».

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.

В конце июля экс-министр иностранных дел Украины Павла Климкина, который предложил сделать из полуострова проблему для России, незадолго до этого он уже говорил о необходимости отобрать Крым силой.