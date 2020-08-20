В Якутии тиражируют проект по развитию семейной экономики

Айсен Николаев (в центре) считает, что проект по развитию семейной экономики реально поможет повысить уровень жизни населения Якутии. Фото пресс-службы главы и правительства республики Саха (Якутия)

20 августа глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев совершил рабочую поездку в Чурапчинский улус, где побывал в многодетной семье Кривошапкиных. У Кривошапкиных 5 детей, из них четверо несовершеннолетние. В этом году семья приняла участие в пилотном проекте «Семейная экономика». Благодаря этому Кривошапкины приобрели новую теплицу из поликарбоната, посадили огурцы и получили хороший урожай. Также семья в рамках проекта смогла купить кур, свинью. Кроме того, детям предоставили продуктовые наборы в рамках летней занятости по кормозаготовке.

Айсен Николаев отметил, что проект по развитию семейной экономики известен в республике со времен первого президента региона Михаила Николаева.

«Сейчас пришло время развивать этот проект на основе новых подходов, в первую очередь, по инициативе органов местного самоуправления. Он очень важен для селян. В Чурапчинском улусе данный проект успешно реализован по 9 направлениям. Здесь организована поставка не только скороспелых животных и птиц, но и помощь в закупке теплиц, посадке картофеля и огорода, предоставление земельных участков», - резюмировал Айсен Николаев.

Глава Якутии сказал, что по итогам рабочей поездки будет дано поручение о поддержке развития семейной экономики для того, чтобы и другие муниципальные образования республики подключились к этому проекту и реально помогли бы повысить уровень жизни населения.

Пилотный проект Чурапчинского района по развитию семейной экономики нацелен на поддержку населения, желающего заниматься подсобным хозяйством и иметь свой доход. В этом году район 104 семьям, проживающим в многоквартирных домах без приусадебных участков, предоставил земли по 200 кв. метров под картофелеводство в с. Мындагай. Также улусом из Новосибирска привезены теплицы из поликарбоната. Их по цене завода приобрели 313 семей Чурапчи. Кроме того, 300 многодетным семьям, занятым в кормозаготовке, предоставлены продуктовые наборы.