Число загрузок мобильных приложений увеличилось вдвое

При этом в летние месяцы приложение скачали вдвое больше клиентов чем в мае или апреле.

Чаще всего с помощью приложения открывают депозит, причем средняя сумма с апреля увеличилась вдвое. Число клиентов, подключивших функцию выставления счетов с помощью приложения увеличилось на 70%, а суммы по ним выросли в 4 раза.

Подключение куайринга, также пользуется популярностью. В Делобанке количество платежей по qr-коду увеличилось почти в 3 раза, оборот вырос в 5 раз, средний чек – почти в 2 раза. Рост количества платежей и среднего чека свидетельствует о том, что покупатели начинают больше доверять новому способу оплаты.

Внедрение биометрии, рост популярности куайринга, применение геймификации в программах лояльности, безбумажные технологии становятся трендами, а последствия пандемии лишь усилили их влияние.