В Тюменской области подготовили школы к началу учебного года

На заседании также обсуждалось обеспечение безопасности на избирательных участках в Единый день голосования. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Накануне нового учебного года губернатор Тюменской области Александр Моор провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Заместитель директора департамента образования и науки Ирина Конончук сообщила, что при подготовке к Дню знаний проведены пожарно-профилактические обследования школ, организована проверка систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции. Дополнительно изучено техническое состояние автобусов, которые перевозят детей, а также взято на контроль соблюдение образовательными организациями требований к проведению предрейсового контроля и медицинского осмотра водителей.

Решением антитеррористической комиссии в Тюменской области правоохранительным органам поручено с 27 августа по 1 сентября провести комиссионные обследования учебных заведений области, в том числе с привлечением кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.

Кроме того, во время заседания также обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин сообщил, что помещения для голосования всех 815 избирательных участков, расположенных на территории муниципалитетов, будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Ведется работа по обеспечению наиболее крупных избирательных участков резервными источниками электропитания и резервными помещениями для голосования.

Подводя итоги заседания, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе выработан алгоритм скоординированных действий представителей силовых ведомств, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан. Он призвал руководителей региональных и федеральных структур усилить контроль в местах массового пребывания людей и на всех стратегических объектах.