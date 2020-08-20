Политолог назвал возможные причины ЧП с Алексеем Навальным

Эксперт назвал возможные причины ЧП с Навальным Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 20 августа политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Навального госпитализировали. Врачи пока не озвучили точный диагноз, но подозревают отравление.

Директор института политических исследований Сергей Марков высказал свое предположение, что могло стать причиной ЧП. По его словам, есть несколько версий.

- Первая. Это фигуранты бывших разоблачений Навального, там надо искать. Возможно, кто-то из них деньги потерял, возможно, кто-то даже в личной жизни сильно пострадал из-за этого. Часть из них могли быть сильно связаны с криминалом, - рассказал Марков в эфире радио "Комсомольская правда".

Другая версия, по его словам, заключается в том, что приступ - это обычное обострение хронического заболевания.

Напомним, по последним данным, врачам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального. Перевозить его в Москву пока не собираются.

В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Дмитрий Песков также заявил, что власти готовы помочь ему с лечением и в случае необходимости отправить политика за рубеж в условиях закрытия границ.