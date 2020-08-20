В Самарской области купили вертолет для санавиации

Губернатор оценил новые воздушные реанимобили. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области возобновляется работа санавиации – впервые за 37 лет благодаря системной работе губернатора региона Дмитрия Азарова. До этого до областной больницы из отдаленных населенных пунктов больных можно было доставить лишь реанимобилями, а это не быстро. Теперь же тяжелобольного можно доставить даже в Москву – за короткое время. Первый рейс вертолет совершил из Сызрани – пациента с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями привезли всего за полтора часа вместо 3-4 часов.

- На протяжении десятилетий понятие «санавиация» в Самарской области было условным. Мы называли это санавиацией, а реально это был наземный транспорт. И вот теперь она будет настоящей. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП, - поделился позитивной оценкой нового приобретения Дмитрий Азаров.

Как отметили медики, в отдаленные районы за месяц пришлось выезжать 1160 раз. Теперь эвакуация станет более быстрым делом и людям будут оказывать более быструю поддержку.

Медики, которые будут летать на МИ-8 прошли дополнительное обучение: им в первую очередь рассказывали о безопасности.