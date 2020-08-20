«Главное, чтобы не было войны»: в чем отличие провластного белорусского митинга от выступлений оппозиции

Собравшиеся на митинге в поддержку президента держали государственные флаги Фото: Александр КОЦ

В минувшую среду, 19 августа, в Минске около памятника «Беларусь партизанская» собрались сторонники действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом провластном митинге Радио «Комсомольская правда» рассказал спецкор «КП» Александр Коц.

По словам нашего спецкора, митинг, на котором собрались около тысячи полторы человек, можно назвать «бодреньким, с очередными пугалками про Украину».

Однако Коц подчеркивает, что «лейтмотив этого провластного митинга в отличие от оппозиционного, где одно требование – «Уходи», «В отставку», «Перевыборы», здесь все-таки лейтмотивом было: давайте не будем устраивать гражданское столкновение, давайте сядем за стол переговоров, нам главное – чтобы не было войны. Это главная мысль митинга провластного в отличие от требований оппозиции».

Как писал сайт kp.ru, собравшиеся на митинге в поддержку президента держали государственные флаги, а также красные и зеленые воздушные шары, и плакаты в поддержку главы республики, а также с заявлениями «Мы Белорусы. Наше нет - Майданам». Один из пришедших рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что «собрались здесь, чтобы Белоруссией не управлял посол, даже не американский, а польский»