Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 20 августа, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам Москве и Брюсселю и Евросоюза. Об этом сообщили в Кремле без уточнения подробностей диалога.

Напомним, Шарль Мишель и Владимир Путин уже созванивались во вторник, 18 августа. После прошедшего разговора глава Евросовета отметил, что «только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии».

Тем временем, после заседания Совета ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии, и начинает подготовку к разработкам ограничительных мер в отношении республики.

Координационный союз белорусской оппозиции заявил, что = Москва и Брюссель должны стать посредниками в переговорах между протестующими и официальными властями республики, подчеркнув, что такое посредничество в интересах всех сторон.