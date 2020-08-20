«С самого начала все сделали правильно»: зам главврача рассказал, как лечат Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко рассказал о ходе лечения Алексея Новального, и отметил, что специалисты с самого начала сделали всё правильно, и приняли необходимые меры, чтобы помочь пациенту.

«Анализируя все этапы, мы можем сказать, что все было сделано правильно. С самого начала приехав к нам был осмотрен всеми специалистами, которые у нас есть», - заявил врач.

Калиниченко сообщил, что было проведено несколько консилиумов специалистов, а также у пациента взяли много анализов, исходя из чего в динамике корректируют ход лечения.

Кроме того, он сообщил о проведённой телеконсультации с центральными клиниками, в которых также считают, что все меры сделаны правило, и сейчас врачи продолжают лечение в «адекватном режиме», продолжается мониторинг и интенсивная терапия, которые будут проходит круглосуточно.

Однако зам главврача указал на закон о защите персональных данных, в рамках которого он не может рассказать всех подробностей

«Вы должны понять, что мы оказываем всю помощь … но с другой стороны мы все ограничены законом о защите персональных данных, не можем вам всего того, что вы хотите услышать», - заявил Калиниченко

Напомним, утром в четверг, 20 августа, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила что в самолёте, летевшем из Томска в Москву, Навальному стало плохо, и экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Медики заявили, что предполагаемый диагноз - токсическое отравление. Полиция начал проверку и опросила сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.